Закон об электронных повестках направили на подпись Путину Фото: REUTERS

Президенту Владимиру Путину направили на подпись закон об электронных повестках. Сделали это накануне, 12 апреля, после одобрения Советом Федерации. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, Совфед рассматривал документ 12 апреля. По итогам заседания законопроект одобрили.

После подписания Путиным, закон вступит в силу. Он предполагает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещение военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток. Также он вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал оперативность принятия документа Государственной думой. Повышенная скорость работы парламента продиктована важностью данного законопроекта, а также содержащихся в нем изменениях. Подобные документы рассматривают в первую очередь, отметил он.