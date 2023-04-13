Советник Зеленского призывает оказывать давление на Венгрию после продления сделок с Россией

В отношении Венгрии должны принять санкции и оказать на государство всевозможное давление, с таким призывом выступил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Фото: twitter.com

В отношении Венгрии должны принять санкции и оказать на государство всевозможное давление, с таким призывом выступил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Он считает, что это нужно сделать после продления Венгрией сделок с российским «Газпромом» и обсуждения строительства АЭС «Пакш-2», пишет Politico.

По словам Устенко, сотрудничество России и Венгрии в газовой отрасти якобы способно привести к «эскалации конфликта» на Украине.

«Венгрия получает финансовую помощь от Брюсселя, поэтому это отличный инструмент, который может быть использован немедленно», - отметил Устенко.

Ранее глава венгерского МИД провел переговоры в России с вице-премьером Александром Новаком и гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Во время визита был продлен договор о поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных договоренностей.

В венгерском МИДе уточнили, что дополнительные поставки газа будут осуществляться главным образом через трубопровод «Турецкий поток».