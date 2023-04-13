РИА Новости: Киев использует украинских биатлонисток в качестве снайперов в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа бывших украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова снайпера из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол». Экс-спортсменкам готовят так называемые «лежанки», после чего они устраивают «сафари-шоу», обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Боец с позывным «Крестик» рассказал, что данные радиоперехвата переговоров противника помогли ВС РФ узнать о «биатлонном составе».

— Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают. Как нам известно, сейчас их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток, — поделился «Крестик».

При этом известно, что снайперши используют крупнокалиберный, не менее 12,7, комплекс западного образца.

— Дальнобойное вооружение, у них очень хорошая оптика, хорошие приборы. Вооружение очень мощное, — подчеркнул российский боец.

Ранее стало известно, что украинские снайперы стреляли по мирным жителям пригородов Донецка ради забавы.

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