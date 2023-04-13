Минпросвещения и Минобороны разработали целостную концепцию подготовки к службе в армии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минпросвещения РФ совместно с Министерством обороны Российской Федерации, а также обществом «Знание» и другими ведомствами подготовило целостную концепцию подготовки к службе в армии. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы подготовили с министерством обороны, с обществом "Знание", с Росмолодежью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии», - заявил глава ведомства в ходе своего выступления на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания».

Кравцов отметил, что сегодня, 13 апреля, и в пятницу, 14 апреля, данную концепцию намерены обсуждать с министрами.

Напомним, 30 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал Указ о весеннем призыве российских граждан на срочную военную службу, который начнется 1 апреля этого года и продлится до 15 июля текущего года. Ранее сайт KP.RU ответил на самые частные вопросы о весеннем призыве.