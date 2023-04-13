В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за исполнение незаконных решений международных органов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесены поправки в закон «О безопасности», которыми предлагается наделить президента России полномочиями по защите россиян в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих законодательству РФ.

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, изменения предполагают в том числе введение уголовной ответственности за содействие исполнению таких решений. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки позволят «защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций».

Как писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 не признаваемый Россией Международный суд в Гааге выдал «ордер» на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Напомним, Россия вышла из соглашения по участию в Международном уголовном суде в конце 2016 года. МИД РФ сообщал, что выход обусловлен неэффективной и однобокой работой суда в рамках расследуемых им дел.