Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что конфликт на Украине завершится для США катастрофой, которая уже была в Афганистане. Фото: wikimedia.org

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что конфликт на Украине завершится для США катастрофой, которая уже была в Афганистане. Такое мнение офицер выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, исход на Украине будет таким же, как и в Афганистане. «Это была катастрофа», - считает экс-разведчик.

Он напомнил, что вместо «организованного отступления» США получили шесть тысяч «окруженных американских служащих в аэропорту Кабула и тела, падающие с самолетов».

Он назвал происходящее в Афганистане «полным провалом» и заявил, что все то же самое будет на Украине.

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут организовать контрнаступление, которое завершится успехом, так как украинские военные умеют только копать ямы и в них умирать. Офицер считает, что даже при использовании вооружения, поставляемого Западом, армии Украины нечего противопоставить что-либо Вооруженным силам РФ.

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