Умерла Мэри Куант, создательница мини-юбок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский дизайнер одежды, создательница мини-юбки Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет. Модельер скончалась в собственном доме в графстве Суррей в Великобритании, пишет Reuters. Причины смерти не разглашаются.

Мэри Куант родилась в 1930 года в Лондоне. Она окончила художественный колледж Голдсмита. В 1955 году вместе с Александром Планкеттом-Грином, ставшим впоследствии ее мужем, и другом Арчи Макнэйром открыла в Челси бутик Bazaar. В нем она представляла собственную коллекцию одежды.

Особенно прославилась модельер созданием мини-юбки. Модель элемента женского гардероба в 1960-х годах популяризировала модель Твигги.

Куант была новатором. Она одна из первых начала использовать для пошива одежды новые синтетические материалы. Также дизайнеру приписывают создание хулиганского имиджа The Rolling Stones.

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