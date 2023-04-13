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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:58

Умерла Мэри Куант, создательница мини-юбок

Дизайнер одежды Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет
Мила ГЕНЬ
Умерла Мэри Куант, создательница мини-юбок

Умерла Мэри Куант, создательница мини-юбок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский дизайнер одежды, создательница мини-юбки Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет. Модельер скончалась в собственном доме в графстве Суррей в Великобритании, пишет Reuters. Причины смерти не разглашаются.

Мэри Куант родилась в 1930 года в Лондоне. Она окончила художественный колледж Голдсмита. В 1955 году вместе с Александром Планкеттом-Грином, ставшим впоследствии ее мужем, и другом Арчи Макнэйром открыла в Челси бутик Bazaar. В нем она представляла собственную коллекцию одежды.

Особенно прославилась модельер созданием мини-юбки. Модель элемента женского гардероба в 1960-х годах популяризировала модель Твигги.

Куант была новатором. Она одна из первых начала использовать для пошива одежды новые синтетические материалы. Также дизайнеру приписывают создание хулиганского имиджа The Rolling Stones.

Ранее KP.RU писал, что Лессе Велландер, бывший гитарист группы ABBA, скончался от рака в возрасте 70 лет.