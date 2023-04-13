Байден прокомментировал утечку секретных документов Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утечка секретных документов Министерства обороны и разведки США вызывают обеспокоенность, однако в этих материалах нет ничего злободневного, заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Прямо сейчас идет полномасштабное расследование по линии разведсообщества и Министерства юстиции. Мы приближаемся к раскрытию. Я обеспокоен, что это случилось. Но ничего злободневного, из того, что я знаю», – сказал американский лидер в ходе визита в Ирландию.

Напомним, 7 апреля Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением. Подчеркивалось, что засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

Военный обозреватель КП Виктор Баранец отмечал, что из тайных недр военного ведомства США в соцсети выпорхнула целая стая документов с грифом «совершенно секретно».

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