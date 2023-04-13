Евросоюз внес в черный список РИА ФАН Фото: REUTERS

Совет Евросоюза ввел новые персональные санкции в отношении российских организаций. В черный список на этот раз внесены РИА ФАН и группа «Вагнер».

Как уточняется на сайте официального журнала ЕС, санкции введены за «подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины». По мнению Совета Евросоюза, эти организации «ответственны за действия, которые нарушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости» республики.

Напомним, в марте Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции в отношении России, действующие с 2014 года. Ограничения были продлены до 15 сентября 2023. Санкции будут применяться к 1 473 физическим и более чем 200 юридическим лицам. ЕС продолжит оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, заявили тогда в Совете Евросоюза.

В конце февраля ЕС согласовал десятый пакет санкций против России. Сайт KP.RU разбирался, что оказалось в юбилейном пакете санкций и какое влияние эти меры могут оказать на экономику России.