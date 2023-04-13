Расстрелявший детей в казанской школе Ильназ Галявиев может выйти на свободу, несмотря на пожизненное заключение Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ильназ Галявиев, убивший девять человек в Гимназии №175 в Казани, может в будущем оказаться на свободе, несмотря на то, что его приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в прокуратуре, пишет KP.RU.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, пожизненное заключение Галявиев получил за убийства. Как и другие заключенные, он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение, после того, как проведет за стеной с колючей проволокой более 20-25 лет.

Однако шанс действительно выйти по УДО у Галявиева очень маленький — в частности из-за резонанса вокруг его преступления.

Напомним, отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших на 22 миллиона рублей.

У защиты есть 15 суток, чтобы обжаловать приговор. Однако именно до такого уровня защита и просила смягчить наказание — на большее убийце рассчитывать не приходится.