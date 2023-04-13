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НовостиПолитика13 апреля 2023 15:14

Что произошло за день: главные события

Еврокомиссия решила вернуть замороженные активы России после завершения конфликта на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Еврокомиссия решила вернуть замороженные активы России после завершения конфликта на Украине

Еврокомиссия решила вернуть замороженные активы России после завершения конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Евросоюзе активы Банка России после окончания конфликта на Украине. Специалисты ЕК заявляют, что с юридической точки зрения активы Центробанка РФ невозможно просто передать Киеву.

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