Что произошло за день: главные события

Еврокомиссия решила вернуть замороженные активы России после завершения конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Евросоюзе активы Банка России после окончания конфликта на Украине. Специалисты ЕК заявляют, что с юридической точки зрения активы Центробанка РФ невозможно просто передать Киеву.

Вооруженные силы России уничтожили в ходе спецоперации склад боеприпасов ВСУ при помощи высокоточного снаряда. На кадрах, опубликованных Министерством обороны РФ, видно, как после попадания боеприпаса загорается склад, а затем происходит детонация снаряда. Как уточнили в Минобороны, склад был обнаружен операторами беспилотных летательных аппаратов, на нем хранились реактивные боеприпасы к системам залпового огня.

Между тем Польша запросила у властей Германии разрешение на реэкспорт на Украину истребителей Миг-29, которые раньше стояли на вооружении ГДР и были переданы Варшаве. Правительство ФРГ намерено разрешить Польше поставлять на Украину советские истребители. Решение об этом может быть принято уже в четверг, 13 апреля.

Обвиняемый в массовом убийстве девяти человек в казанской гимназии Ильназ Галявиев получил пожизненный срок. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Генеральная прокуратура России инициировала проверку видео с предполагаемым убийством пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал эту запись, заявив о необходимости для начала проверить его достоверность.