Премьер Мишустин задал тюменским школьникам «домашку» и дал решать задачу про муху и стакан

Премьер Мишустин задал тюменским школьникам «домашку» и дал задачу про муху и стакан Фото: стоп-кадр из видео

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил физико-математическую школу с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла. Там он задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба, а затем оставил «домашнее задание», решение которой попросил отправить лично ему.

Дать задачу попросила у председателя правительства одна из учениц. Выбранное задание оказалось следующим: какое минимальное расстояние должна проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от нее стороны.

Одна из школьниц справилась со сложной физико-математической задачей.

После этого Мишустин дал детям домашнее задание, состоящие из двух пунктов. Во-первых, нужно было доказать, что решение задачи про муху было правильным, а во-вторых — нарисовать определенную геометрическую фигуру, три раза оторвав руку.

Решение он попросил прислать лично ему.

Премьер похвалил способных учеников и их педагогов.

— В Год педагога и наставника, который объявлен нашим президентом, я хочу поблагодарить ваших учителей. Посмотрите, как они работают — у вас уже молодые ученые ребята, вы и прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес делаете. Ну и конечно самое важное — заинтересовать их в будущей профессии, — напутствовал Мишустин.