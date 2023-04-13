Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии P-8A Poseidon над Баренцевым морем, сообщает Министерство обороны России.

«13 апреля 2023 российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. В воздух был поднят истребитель Миг-31, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8A Poseidon ВВС Норвегии», – говорится в Telegram-канале ведомства.

После того, как норвежское судно развернулось от государственной границы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Как отметили в Минобороны, полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал сайт KP.RU, накануне российский истребитель Су-27 сопроводил патрульный самолет ВМС Германии над Балтийским морем, не допустив нарушения государственной границы, сообщает Министерство обороны РФ.