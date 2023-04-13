Foreign Affairs: США вынудят Зеленского заключить мирное соглашение с Россией Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и страны Европы вынудят президента Украины Владимира Зеленского заключить с Россией невыгодное Киеву мирное соглашение, считают сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан.

В статье для журнала Foreign Affairs они высказали мнение, что «убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии станет сложной задачей», поскольку многие украинцы могут воспринять такое предложение как измену родине. Для того, чтобы подвигнуть Зеленского к миру с Москвой, ему «придется круто уменьшить свои амбиции после того, как он с первых месяцев конфликта обещал победу», отметили эксперты.

Как считают авторы статьи, Вооруженные силы Украины не смогут сломить российские войска даже при условии наращивания военной поддержки Западом. Этому помешают большие потери в рядах ВСУ и сильное сокращение экономики, заявили сотрудники Совета по международным отношениям. По их мнению, украинское руководство не откажется от мирного плана с потерей контролируемых Россией территорий, поскольку в противном случае Киев потеряет всю поддержку со стороны западных стран.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва должна достигнуть целей специальной военной операции, но вывести решение украинского конфликта в мирное русло на данный момент невозможно.