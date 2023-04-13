МВД объяснило увеличение штата полиции нуждами спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увеличение штата спецподразделений Министерства внутренних дел связано с нуждами специальной военной операции на Украине, заявили в ведомстве.

«Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции», – сказали журналистам в МВД России.

Как напомнили в ведомстве, сотрудники министерства принимают непосредственное участие в боевых действиях в зоне проведения СВО.

Напомним, ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил об увеличении штата подразделения спецназначения МВД «Гром». По его словам, полицейские спецполки начали перестраивать по образу ОМОНов, набирая туда снайперов, взрывотехников и высотников. Это может говорить о формировании ведомством структуры, дублирующей задачи и функции войск Национальной гвардии, что может быть опасно, считает парламентарий.