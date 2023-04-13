Минцифры России подготовило проект указа о цифровом паспорте Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Министерство цифрового развития России подготовило проект указа президента РФ о цифровом паспорте.

Как следует из документа, размещенном на портале нормативных правовых актов, ведомство предлагает приравнять предъявление электронных документов через приложение «Госуслуги» к предъявлению оригиналов этих документов. Таким образом приложение можно будет использовать для подтверждения личности при покупках в магазине, во время посадки на поезд или получения госуслуг в МФЦ.

В проекте указа говорится, что правительство России будет определять случаи, когда предъявление сведений из документов с использованием Госуслуг может быть приравнено к предъявлению документов, удостоверяющих личность. Кроме того, кабмин должен будет утвердить состав и порядок обработки сведений, передаваемых с использованием мобильного приложения.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа по использованию цифрового паспорта. Документ должен содержать случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы.