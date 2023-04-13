В Сети появилось фото бюста, подаренного Треповой военкору Владлену Татарскому Фото: из соцсетей

Фотография статуэтки с самодельным взрывным устройством, которую Дарья Трепова подарила военкору Владлену Татарскому, появилось в интернете. Напомним, внутри бюста было взрывное устройство, которое сдетонировало спустя пару минут.

Теракт произошел 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга. Подозреваемая в его совершении, Дарья Трепова, вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому бомбу, спрятанную внутри гипсового бюста, изображающего его самого.

В результате взрыва Максим Фомин (настоящее имя Татарского) погиб, еще более 30 человек пострадали. Трепова попыталась скрыться. Ее задержали на следующее утро.

По данным НАК, Трепова действовала по приказу спецслужб Украины. Перед преступлением она получила инструкции от куратора — как активировать взрывное устройство, и что сказать Татарскому перед вручением статуэтки.

Сейчас девушка арестована. Она сотрудничает со следствием.