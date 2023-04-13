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НовостиПолитика13 апреля 2023 17:16

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о тупике политики Зеленского в отношении поставок вооружения ВСУ

Украинская армия вряд ли сможет провести анонсированное контрнаступление, заявил политолог
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о тупике политики Зеленского в отношении поставок вооружения ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о тупике политики Зеленского в отношении поставок вооружения ВСУ

Фото: REUTERS

Политика украинского лидера Владимира Зеленского в отношении проведения боевых действий и поставок оружия Вооруженным силам страны зашла в тупик, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Первое, о чем можно говорить – это тупик на фронте, следующий момент – оружие и боеприпасы. Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось», – заявил он в эфире своего YouTube-канала.

В связи с этим, полагает Соскин, украинская армия вряд ли сможет провести анонсированное контрнаступление. Кроме того, политолог предупредил о проблемах в дальнейших поставках вооружения из стран НАТО на фоне разногласий между союзниками.

Напомним, ранее экс-советник Кучмы высказал мнение, что Зеленский должен сменить свой курс или уйти в отставку.

Между тем в США считают, что Ващингтон вынудит президента Украины заключить с Россией невыгодное Киеву мирное соглашение.