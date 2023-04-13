Лидер молдавской партии «Шор» заочно приговорен к 15 годам заключения за хищения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидера оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор заочно приговорен к 15 годам заключения за хищения, сообщила президент Молдавии Майя Санду.

«Шор проведет в тюрьме 15 лет за кражу миллиарда, его состояние будет конфисковано. Это было решено сегодня Апелляционным судом Кишинева. Это было инициировано нами, чтобы воздать должное народу. Это требовалось гражданами – чтобы те, кто ворует, возвращали деньги, а закон ставился во главу угла», – написала она в соцсети.

По словам Санду, суд удовлетворил требование граждан Молдавии вернуть выведенные из трех банков средства. Как отметила президента Молдавии, имущество оппозиционного политика оценивается в 5,2 миллиарда леев (276 миллионов долларов).

Тем временем, сам Шор в своем Telegram-канале написал, что приговор ему является местью молдавских властей за протестное движение. Как заявил политик, он не собирается исполнять решение суда.

Напомним, ранее сотрудники Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры Молдавии изъяли свыше 240 тысяч долларов во время обысков по делу о незаконном финансировании партии «Шор».