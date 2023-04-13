Губернатор Самарской области: «Лада» вернулась в КХЛ - элиту российского хоккея, где и должен быть клуб»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал возвращении ХК «Лада» в КХЛ. Совет директоров хоккейной лиги сегодня одобрил заявку о включении команды в состав участников чемпионата.

Тольяттинский клуб смог вернуться в КХЛ благодаря усилиям Дмитрия Азарова при поддержке Владимира Путина. Губернатор поздравил хоккейный клуб и болельщиков команды со знаковым событием. Глава региона отметил, что возвращение «Лады» было мечтой многих хоккейных болельщиков Тольятти и всего региона.

- Обещал тольяттинцам, что приложу максимум усилий, чтобы вернуть «Ладу» в КХЛ. Свое обещание выполнил, теперь дело за клубом, - отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор поблагодарил руководство КХЛ за принятое решение, а также Президента страны Владимира Путина за содействие. На встрече, которая состоялась осенью прошлого года, Дмитрий Азаров заручился поддержкой Главы государства в решении вопроса по возвращению "Лады" в КХЛ.

- «Лада» вернулась в КХЛ, элиту российского хоккея – где и должен быть наш прославленный клуб. Уверен, это пойдет на пользу развитию не только тольяттинского, областного, но и всего российского хоккея, - подчеркнул глава региона.