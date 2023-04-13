Экономист Колташов спрогнозировал рост цен на продукцию Apple из-за отказа от российского сырья Фото: REUTERS

Компания Apple отказалась использовать в своей технике российское сырье: вольфрам, тантал и золото. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал изданию «Абзац», что такое решение может сыграть против самого «яблока».

Экономист считает, что отказ от российских металлов приведет к увеличению себестоимости продукции компании. Это же спровоцирует падение спроса на нее.

— Если вы отказываетесь от оптимальных покупок золота в России, то вы это золото должны будете купить как-то иначе. Вероятно, это будет не самая выгодная цена. Их издержки могут подрасти. В результате это приведет к тому, что отрицательные последствия для Apple выразятся не только в вероятном увеличении себестоимости продукции, но и в том, что спрос на эту продукцию может понизиться, — объяснил Колташов.

Также часть функционала смартфонов в РФ недоступна. Что, в прочем, не мешает россиянам справляться с неудобствами с помощью стороннего софта и помощи специалистов.