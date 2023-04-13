«Нафтогаз» заявил, что суд в Гааге обязал России заплатить компании пять миллиардов долларов за активы в Крыму Фото: REUTERS

Арбитражный суд в Гааге обязала Россию выплатить «Нафтогазу» компенсацию потери активов в Крыму в размере пяти миллиардов долларов, заявил глава украинской компании Алексей Чернышов.

«Арбитражный трибунал обязал Россию компенсировать «Нафтогазу» убытки объемом в пять миллиардов долларов», – приводятся его слова на сайте компании.

Как отметил Чернышов, если Россия откажется исполнять решение суда, то «Нафтогаз» будет иметь право потребовать принудительного взыскания на территории тех стран, где размещены российские активы. По словам главы компании, сумма ущерба, установленная гаагским судом, равна справедливой рыночной стоимости активов «Нафтогаза» до момента их утраты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что российские специалисты проанализируют вердикт арбитража в Гааге, после чего будут приниматься решения о дальнейших действиях.

Как писал сайт KP.RU, осенью прошлого года представитель Кремля назвал непредсказуемыми последствия иска «Нафтогаза» к «Газпрому».