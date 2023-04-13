СК России проверит информацию об издевательствах украинского хирурга над российскими военными Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина проверит информацию об издевательствах украинского хирурга над российскими военнослужащими.

Как сказано на сайте СК России, в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что «неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим РФ вместо оказания медицинской помощи». Кроме того, он призывал к жестокости в отношении граждан России.

Как писал сайт KP.RU, ранее Генеральная прокуратура России инициировала проверку видео с предполагаемым убийством пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны РФ назвало постановочным видео, на кадрах которого военные заявляют о своем вынужденном отступлении из-за обстрелов со стороны украинских войск, отметив, что этот фейк направлен на дискредитацию деятельности российской армии.