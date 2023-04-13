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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 18:38

СК России проверит информацию об издевательствах украинского хирурга над российскими военными

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с признаниями мужчины, представившегося полевым хирургом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
СК России проверит информацию об издевательствах украинского хирурга над российскими военными

СК России проверит информацию об издевательствах украинского хирурга над российскими военными

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина проверит информацию об издевательствах украинского хирурга над российскими военнослужащими.

Как сказано на сайте СК России, в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что «неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим РФ вместо оказания медицинской помощи». Кроме того, он призывал к жестокости в отношении граждан России.

Как писал сайт KP.RU, ранее Генеральная прокуратура России инициировала проверку видео с предполагаемым убийством пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны РФ назвало постановочным видео, на кадрах которого военные заявляют о своем вынужденном отступлении из-за обстрелов со стороны украинских войск, отметив, что этот фейк направлен на дискредитацию деятельности российской армии.