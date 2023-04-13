Глава Минторга США заявила об опасениях американского частного бизнеса выделять деньги Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частный бизнес Соединенных Штатов готов помогать Украине в восстановлении инфраструктуры, однако опасается что выделенные средства станут частью коррупционных схем, заявил министр торговли США Джина Раймондо.

«Руководителей частных компаний интересуют ответы на ряд вопросов, в частности, как частный капитал будет соотноситься с государственным и другими источниками смешанного финансирования, и могут ли они быть уверены в том, что выделенные ими средства не столкнутся с коррупцией», – сказала она форуме американо-украинского партнерства.

По словам главы Минторга США, ведомство вместе с Минфином и Госдепом США разрабатывает ограничения в отношении лиц и компаний, помогающих России покупать санкционные товары. Американская сторона каждый день изучает возможности для внесения в списки санкций новых фигурантов, отметила министр.

Напомним, финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины хочет стать Польша. Об этом заявил заместитель министра финансов страны Артур Собонь. Он отметил, что для Варшавы важно быть в центре этого процесса.