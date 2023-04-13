Глава военной разведки Украине заявил о необходимости показать Западу успех в контрнаступления Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины необходимо показать странам Запада успех в контрнаступлении, чтобы у налогоплательщиков этих государства не возникло сомнений в целесообразности помощи Киеву, считает глава военной разведки республики генерал-майор Кирилл Буданов.

«Успех этого наступления крайне необходим. Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», – заявил он в интервью телеканалу ABC News.

Буданов признал, что население западных стран, поставляющих Украине вооружение и финансирующих ее, ждет от нее результатов в боевых действиях. Вместе с тем главе украинской военной разведки неизвестно о каких-то условиях дальнейшей поддержки Киева Западом.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что начало наступательной операции ВСУ будет, вероятно, летом 2023 года. По его словам, Киев не ощущает давления Запада по срокам контрнаступления. Шмыгаль подчеркнул, что наступательная операция ВСУ может начаться только при стопроцентной готовности к ней.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что ВСУ планируют контрнаступление одновременно на нескольких направлениях.