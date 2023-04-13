Экс-разведчик США Шаффер: Зеленский ради репутации не щадит солдат в Артемовске Фото: REUTERS

Зеленский не жалеет солдат в Артемовске, так как окончательная потеря города станет ударом по репутации ВСУ, об этом заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.

«Для Зеленского многое стоит на карте. Он сделает все возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Артемовск не сдан», - сообщил Шаффер.

Он пояснил, что даже если эта бессмысленная оборона города обернется потерей роты или батальона.

«Пока в его границах остается хотя бы один украинец, киевские власти будут утверждать, что держат все под контролем», - подчеркнул Шаффер.

Как писал сайт KP.RU, 31 марта экс-разведчик Шаффер заявил, что российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их «котел и уничтожить».

Он отметил, что за счет эффективных и продвинутых средств разведки российские войска мгновенно уничтожают ВСУ каждый раз, когда те пытаются организовывать какую-нибудь атаку.