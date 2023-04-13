Во Франции предложили сослать Зеленского в Сибирь после новостей из Артемовска

Читатели Le Figaro подвергли критике Зеленского за желание удержать Артемовск «любой ценой». Фото: REUTERS

Читатели Le Figaro раскритиковали президента Зеленского за желание удержать Артемовск «любой ценой».

«Нужно сослать Зеленского в тюрьму в Восточной Сибири, чтобы положить конец этому конфликту», - такое мнение выразил один из читателей.

По словам другого пользователя, «чем больше оружия Запад поставляет Украине, тем больше российская армия продвигается! Очень эффективная военная помощь!».

«Выигранное» от защиты Артемовска время стоило жизни множеству молодых украинцев», - такой не утешительный вывод сделали другие читатели.

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля один из российских командиров заявил, что украинские военные при отступлении в западные кварталы из центра города Артемовск взрывают и поджигают многоэтажные дома для того, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Он отметил, что ВСУ применяют подобную технику, когда осознают, что «оборона у них «проседает».

11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под контроль все административные здания в Артемовске, при этом он отметил, что на некоторых участках в западных районах города еще находятся украинские войска, у которых «нет выбора».