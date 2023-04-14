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НовостиПолитика13 апреля 2023 21:02

Рогов: Диверсанты, задержанные в Мелитополе, охотно дают показания

Диверсанты сообщили о тайниках СБУ с оружием
Сергей ГАПЧУК
Рогов: Диверсанты, задержанные в Мелитополе, охотно дают показания

Рогов: Диверсанты, задержанные в Мелитополе, охотно дают показания

Фото: Александр КОЦ

Трое диверсантов, задержанных в Мелитополе, охотно дают показания и добровольно сообщили о местоположении тайников СБУ с оружием, об этом сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас идут уже следственные действия, (задержанные — прим.) говорят очень активно, охотно, никто их там не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает», - заявил Рогов.

Он отметил, что «даются показания ...где находятся те или иные схроны, потому что именно в схронах это оружие бралось».

«Все эти схроны подготовлены террористами СБУ», - подчеркнул политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе Запорожской области задержаны трое украинских диверсантов, причастных к совершению терактов.

«Правоохранители задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами диверсионно-разведывательной группы Украины», – написал Балицкий.

Установлено, что именно эти диверсанты подорвали железнодорожное полотно, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации Запорожской области.

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