Министр юстиции Италии распорядился провести проверки в отношении судей из-за побега Усса Фото: REUTERS

Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверки в отношении миланских судей, а также направил инспекторов в прокуратуру Милана в связи с побегом Артема Усса из-под домашнего ареста, об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Издание уточнило, что министерство намерено выяснить, на каких основаниях россиянин в конце 2022 года был переведен из тюрьмы под домашний арест.

Как писал сайт KP.RU, 24 марта итальянские СМИ сообщили, что Артем Усс, которого собирались экстрадировать в США, взломал электронный браслет и исчез.

Как отмечалось, Артем Усс сломал электронный браслет, который на него надели, чтобы контролировать его передвижение даже по собственной квартире в Милане.

4 апреля Артем Усс сообщил, что сейчас находится в России, заявив также, что был вынужден сбежать из-под домашнего ареста в Италии, поскольку не верит в объективность правосудия.

13 апреля итальянские следователи установили личности четырех - пяти человек, которые, предположительно, помогли Артему Уссу совершить побег из-под домашнего ареста в Милане.

Как сообщается, прокуратура Милана считает, что Усс за несколько часов до того, как покинуть Италию на машине, сменил несколько автомобилей. Следователи полагают, что он направился изначально в Словению, а позже в Сербию, откуда якобы мог вылететь в Россию.