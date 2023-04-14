Еврокомиссар Макгиннес: ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России, об этом заявила в интервью телекомпании CNBC еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

«11-й санкционный пакет будет направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер», - подчеркнула еврочиновница.

Как писал сайт KP.RU, 23 марта глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.

«Одиннадцатый пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», - сказала она.

Однако, премьер Швеции сообщал, что ЕС пока не обсуждает введение нового пакета санкций в отношении России.

Напомним, 25 февраля стало известно, что страны ЕС в последний момент смогли все-таки договориться и принять 10-й пакет санкций против России.

При этом, после принятия 10-го пакета Зеленский выразил недовольство слишком мягкими, по его мнению, антироссийскими рестрикциями и призвал Запад усилить давление на Россию.