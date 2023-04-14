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НовостиПолитика13 апреля 2023 23:30

Путин: Российские власти обсуждают возможные допмеры поддержки семей и рождаемости

Президент отметил и значение льготной ипотеки в этом контексте
Сергей ГАПЧУК
Путин: Российские власти обсуждают возможные допмеры поддержки семей и рождаемости

Путин: Российские власти обсуждают возможные допмеры поддержки семей и рождаемости

Фото: REUTERS

В правительстве РФ продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Дом.рф» Виталием Мутко.

«Мы с правительством сейчас обсуждаем различные возможные дополнительные меры поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости», - подчеркнул Путин.

Глава государства указал на значение льготной семейной ипотеки в этом контексте.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин принял в своем кремлевском рабочем кабинете главу ипотечного агентства «Дом.рф» Виталия Мутко.

Мутко пожаловался, что структура строящегося жилья в стране не соответствует сегодня структуре семьи.

Он объяснил, что 53% квартир в новостройках — это однушки-студии на 37 метров. А больше половины покупателей — семьи минимум с одним ребенком. Чиновник предложил для родителей с детьми еще снизить ипотеку, если они берут квартиру побольше.