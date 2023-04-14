Турция продолжит покупать газ из России после начала использования нового месторождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция после начала использования газового месторождения «Сакарья» в Черном море продолжит закупать газ, в том числе у России, об этом сообщил ТАСС гендиректор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин.

«99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики», - заявил Бильгин.

По его словам, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе.

Руководитель компании выразил уверенность, что «Турция будет как покупать, так и продавать газ». Так Бильгин ответил на вопрос о том, перестанет ли Турция со временем импортировать газ из других стран, включая Россию и Ирак.

Как писал сайт KP.RU, 17 января агентство Anadolu сообщило, что Турция продолжает активно осваивать газовое месторождение «Сакарья» на шельфе Черного моря.

В статье отметили, что газ с месторождения «Сакарья» начнет поступать потребителям в Турции уже в первом квартале (к концу марта) текущего года. Газоизмерительная станция была построена меньше, чем за год, и уже готова к первым испытаниям.

Напомним, в июне 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно «Фатих» обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине «Амасра-1» на участке «Сакарья» в Черном море.