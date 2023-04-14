Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 апреля 2023 0:05

Песков: Россия проанализирует решение Гааги о выплате «Нафтогазу» ущерба от потери активов в Крыму

Трибунал присудил украинской компании 5 млрд долларов компенсации
Сергей ГАПЧУК
Песков: Россия проанализирует решение Гааги о выплате «Нафтогазу» ущерба от потери активов в Крыму

Песков: Россия проанализирует решение Гааги о выплате «Нафтогазу» ущерба от потери активов в Крыму

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России проанализируют решение трибунала в Гааге обязать РФ заплатить «Нафтогазу» 5 миллиардов компенсации за ущерб от потери активов в Крыму, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что действительно, эта тяжба имела место, она не новая.

«Решение, вместе с тем, новое, нужно проанализировать, и наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях», - ответил Песков на журналистов, будет ли Россия платить и какова будет реакция России на это.

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля руководитель «Нафтогаза» сообщил, что арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить компании компенсацию потери активов в Крыму в размере пяти миллиардов долларов.

По его словам, если Россия откажется исполнять решение суда, то «Нафтогаз» будет иметь право потребовать принудительного взыскания на территории тех стран, где размещены российские активы.

В сентябре 2022 года Песков заявил, что в Кремле не берутся предсказывать последствия иска украинской компании «Нефтогаз» к российскому холдингу «Газпром» в связи с неполной оплатой транзита газа через Украину.