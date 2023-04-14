Песков: Россия проанализирует решение Гааги о выплате «Нафтогазу» ущерба от потери активов в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России проанализируют решение трибунала в Гааге обязать РФ заплатить «Нафтогазу» 5 миллиардов компенсации за ущерб от потери активов в Крыму, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что действительно, эта тяжба имела место, она не новая.

«Решение, вместе с тем, новое, нужно проанализировать, и наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях», - ответил Песков на журналистов, будет ли Россия платить и какова будет реакция России на это.

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля руководитель «Нафтогаза» сообщил, что арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить компании компенсацию потери активов в Крыму в размере пяти миллиардов долларов.

По его словам, если Россия откажется исполнять решение суда, то «Нафтогаз» будет иметь право потребовать принудительного взыскания на территории тех стран, где размещены российские активы.

В сентябре 2022 года Песков заявил, что в Кремле не берутся предсказывать последствия иска украинской компании «Нефтогаз» к российскому холдингу «Газпром» в связи с неполной оплатой транзита газа через Украину.