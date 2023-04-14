Нуланд: Вашингтон продолжит передавать Киеву средства, конфискованные у российских бизнесменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон планирует развивать практику передачи на нужды Киева капиталов, конфискуемых у российских бизнесменов, об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

«В феврале мы объявили о первом транше в рамках этих полномочий в 5,4 миллиона долларов, за ним последуют новые объявления», - сообщила Нуланд.

Она отметила, что продолжаются дискуссии о судьбе примерно 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые США и их союзники заморозили.

По ее мнению, Москва обязана участвовать в финансировании реконструкции Украины.

«Помимо всего прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия помогла все это оплатить», - уточнила Нуланд.

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля 2023 года впервые суд в США постановил конфисковать имевшиеся там активы российского гражданина и передать их на нужды киевского режима. Под удар попал известный предприниматель, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

В прошлом году бизнесмена обвинили в том, что он якобы «пытался создать схему, чтобы подконтрольные ему издания прокремлевской направленности действовали в Европе».

Малофеев был включен в санкционный список США в апреле 2022 года за действия, якобы направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.