Власти Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с боевиками Фото: REUTERS

Власти Буркина-Фасо объявили о введении всеобщей мобилизации для борьбы с боевиками террористических группировок, захватившими часть территории страны.

«Ввиду ситуации в сфере безопасности, с которой столкнулась Буркина-Фасо, спасение нации зависит от национального пробуждения всех дочерей и сыновей во имя нахождения решения», - заявил госминистр, министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибали.

Агентство France-Presse со ссылкой на источник в силовых структурах отметило, что всеобщая мобилизация дает возможность применять на всей территории Буркина-Фасо определенные оборонительные меры.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года после переворота в Буркина-Фасо новые власти анонсировали заседание Национального Собрания (аналог парламента), чтобы утвердить состав переходного руководства страны.

В Буркина-Фасо, как и соседних странах, годами орудуют джихадисты.

По словам местного журналиста, террористы убивали и грабили население, расстреливали тех, кого считали сторонниками правительства. В итоге они контролировали почти 40% нашей территории, многие деревни стоят пустые.

Массовые митинги в стране проходили в буквальном смысле под российскими флагами, так как Республика Мали в августе 2020 года начала военное сотрудничество с Москвой, и с тех пор от террористов освобождены целые области.