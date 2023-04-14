РСЗО «Торнадо» уничтожает позиции украинских военных на Донецком направлении Фото: Минобороны РФ/ТАСС

РСЗО «Торнадо» поражает огневые позиции украинских военных на Донецком направлении, об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Артиллерия предназначена для уничтожения площадных целей, также для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожение колонн, техники, районов сосредоточения и командных пунктов», - рассказал командир реактивной батареи с позывным «Каспер».

Боец с позывным «Ракета» пояснил, что «Торнадо» хоть и похож на РСЗО «Град», однако сильно отличается от обычного «Града», так как является автоматизированной системой наведения пакета.

Как писал сайт KP.RU, российские бойцы группировки войск «Запад» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.

Российские военнослужащие нанесли поражение огневой позиции ВСУ на Донецком направлении, использовав термитные снаряды. Уточнялось, что термитные снаряды позволяют наносить удары по противнику, силы которого находятся как на открытой местности, так и в укрытии.