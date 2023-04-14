Российские артиллеристы с закрытых позиций поразили украинскую пехоту, укрывшуюся в здании Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира». Такое видео опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны России.

На кадрах видео показан огонь с закрытых позиций, корректировка огня с беспилотника и контроль поражения скопления украинской пехоты в здании.

«Мы стреляем с закрытой огневой позиции. Отработали уже много целей», - рассказал командир противотанковой батареи с позывным «Метис».

Он подчеркнул, что расчеты постоянно меняют позиции, так как противник применяет дроны для обнаружения мест ведения огня.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось как РСЗО «Торнадо» поражает огневые позиции украинских военных на Донецком направлении.

Кроме того, российские бойцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Купянском направлении.

Также российские военнослужащие нанесли поражение огневой позиции ВСУ на Донецком направлении, использовав термитные снаряды.