Российские военные под Херсоном захватили танк Leopard и затопили его в болоте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, сообщил офицер добровольческого батальона «Сокол».

Командир отметил, что российский диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте.

«Леопарды» здесь, они уже в гостях», - подчеркнул офицер.

Федеральное бюро расследований арестовало военнослужащего Национальной гвардии ВВС Соединенных Штатов, подозреваемого в публикации секретных документов военной разведки США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил представителю Госдепа США отправиться к черту в ответ на угрозы американского правительства усилить санкции против его страны.

ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России, об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид МакГиннесс.

Венгрия не станет отказываться от российского сырья в угоду чужим интересам, об этом заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

В правительстве РФ продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства указал на значение льготной семейной ипотеки в этом контексте.