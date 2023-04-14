Что произошло ночью 14 апреля

Российские военные под Херсоном захватили танк Leopard и затопили его в болоте
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Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, сообщил офицер добровольческого батальона «Сокол».
Командир отметил, что российский диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте.
«Леопарды» здесь, они уже в гостях», - подчеркнул офицер.
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