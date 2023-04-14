Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини предрек кредитный коллапс в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который ранее предсказал кризис 2008 года, заявил, что сегодня банковская система США столкнулась с серьезным вызовом и движется к кредитному коллапсу, способному стать причиной рецессии в экономике.

Рубини заявил, что проблема в региональных банках, выдающих кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости и бизнесу. По его словам, кредитный кризис в США начнется на фоне того, что после краха Silicon Valley Bank более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов.

«Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы», - отметил эксперт в интервью Fox Business, отметив, что «самое худшее еще впереди».

Напомним, Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток, а через пару дней был закрыт и другой крупный американский банк Signature Bank. За две недели после этого капитализация крупнейших банков США обвалилась на 165 млрд долларов.