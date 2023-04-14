Утечка документов Пентагона говорит о «тонущем украинском корабле» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утечка секретных документов Пентагона и американских спецслужб раскрывает то, что украинский корабль тонет. Об этом пишет обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.

В публикации напоминают об идиоме, которую приписывают Бенджамину Франклину, заявившему, что «небольшая течь потопит большой корабль». Автор статьи советует политикам США серьезно отнестись к данному высказыванию.

«Это не маленькая утечка, а Украина - не огромный корабль … Все эти «небольшие расходы» выделяемые на Украину продолжают увеличиваться, по состоянию на январь Киеву выделили более 75 миллиардов долларов и еще гораздо больше на военные нужды», - сказано в статье.

Девлин заявляет, что утечка данных Пентагона показывает, что политики США, а также военные лидеры и разведчики признают, среди прочего, что они отказываются говорить публично, что «победа Украины совсем не бесспорна и становится все более маловероятной».

Напомним, ранее газета New York Times сообщила, что попавшие в Сеть документы Пентагона содержат четыре варианта развития украинского конфликта при непредвиденных обстоятельствах.