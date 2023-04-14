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НовостиПолитика14 апреля 2023 5:35

Гражданам США с начала 2023 года выдали около тысячи российских виз

В основном это туристические и частные визы
Екатерина КОСОБОКОВА
Подавляющее большинство составляют туристические и частные визы

Подавляющее большинство составляют туристические и частные визы

Фото: Shutterstock

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов назвал число российских виз, которые были выданы гражданам США в первом квартале 2023 года. По его словам, речь идет о примерно одной тысяче виз.

Как пояснил Климов в интервью РИА Новости, подавляющее большинство составляют туристические и частные визы. Он отметил «крайне низкий спрос» на деловые визы. По словам представителя МИД, их выдали «лишь несколько десятков».

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года МИД РФ обнародовал список граждан США, которым запретили въезд в Россию. В него вошли 77 фамилий. Это несколько губернаторов штатов, руководители федеральных ведомств, а также главы компаний, которые причастны к поставкам вооружений Киеву.