Володин заявил о лицемерии и двойных стандартах глав стран ЕС и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин обвинил глав стран Европейского союза и США в лицемерии и двойных стандартах.

Парламентарий заявил, что в последнее время американцы и европейцы все меньше согласны с политикой своих президентов, направленной на поддержку Киева. Согласно данным, которые привел Володин, в Соединенных Штатах такую политику своего лидера не одобряют 43% граждан, в Великобритании – 65% населения, в ФРГ – 70%, а во Франции – 80%.

«Претензии очевидны: вместо того, чтобы заниматься развитием собственных стран, решать проблемы граждан, они направляют деньги на конфликт и содержание преступного киевского режима», - написал спикер Госдумы РФ в своем Telegram-канале.

Как заявил Володин, США и Европейский союз объясняют своим жителям, что 80% средств, которые выделяют Киеву, остается внутри их стран, а взятые в долг деньги Украина будет возвращать с процентами. Однако, по его словам, Вашингтон и Брюссель заявляет противоположное украинской стороне, которой обещают полную поддержку до конца боевых действий.

Володин считает, что Украина стала полигоном для испытания оружия, в том числе биологического, а США и страны Североатлантического альянса используют ее для обкатки новых способов ведения боевых действий.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ рассказало о биолабораториях, заявив, что исследует 240 патогенов опасных болезней, которые были в четырех лабораториях Украины.