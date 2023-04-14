«Давайте лизнем мир!»: Байден благословил ирландцев

Байден благословил ирландцев и предложил «лизнуть мир» Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, заканчивая свое выступление в замке Дублина в Северной Ирландии, призвал собравшихся «лизнуть мир», а также благословил их. Видеозапись речи главы Белого дома попала в Сеть.

«Спасибо вам, благослови вас Господь! Давайте лизнем мир! Давайте сделаем это», - заявил американский лидер.

Некоторые пользователи соцсетей сравнили такую фразу американского президента с инцидентом, который ранее произошел с религиозным лидером тибетского буддизма, когда Далай-лама XIV попросил несовершеннолетнего «пососать язык».

Напомним, визит Байдена, который является потомком этнических ирландцев с северной части этого острова, приурочен к годовщине Белфастского соглашения («Соглашение Страстной пятницы»). Как сообщалось, в Северной Ирландии перед визитом президента США были обнаружены самодельные бомбы, а правоохранители предупредили об опасности терактов.