ВСУ стали реже стрелять по военным, но чаще по жилым районам в ЛНР

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки сократили интенсивность обстрелов в зоне ответственности Второго армейского корпуса, но в то же время выросло количество ударов по прифронтовым населенным пунктам в ЛНР.

Военный эксперт заявил ТАСС, что сокращение количества обстрелов со стороны ВСУ по позициям Вооруженных сил РФ можно объяснить как неблагоприятной погодой, так и тем, что украинские военные экономят боеприпасы.

Напомним, ранее Марочко заявил, что ВСУ, отступая из Артемовска, минируют город. По данным военного эксперта, украинские военные тщательно маскируют взрывчатку, а места ее закладки говорят о том, что целью ВСУ являются мирные граждане.

Как ранее писал сайт KP.RU, 13 апреля украинские военные обстреляли из HIMARS больницу в городе Сватово в ЛНР, выпустив три ракеты.

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