«Ъ»: крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупная бытовая техника в России подорожала в среднем на 8-10%. Об этом со ссылкой на дистрибуторов и ретейлеров сообщает «Коммерсантъ».

Как передает издание, в апреле этого года некоторые продавцы получили уведомления от поставщиков, которые сообщали, что оборудование китайской Hisense дорожает на 4-8%. Входящий в группу Hisense словенский бренд Gorenje сообщил о подорожании товаров по меньшей мере на 5%. Примерно на столько же подорожают товары Midea, Toshiba и Comfee.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов заявил, что стоимость растет на фоне ослабления рубля. При этом, отмечается, что подорожает и российская техника, но зависимо от уровня локализации.

В ГК «F+ tech-Марвел» курсовые колебания назвали единственным фактором, который влияет на рынок, отметив, что каких-либо логистических и регуляторных изменений зафиксировано не было.

Отмечается, что повышение закупочных цен приведет к росту и розничных цен в среднем, на 10%.

Напомним, накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, что текущее ослабление рубля связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть, уточнив, что недавний рост цен на черное золото скажется на курсе рубля только в следующие периоды.