Умер Юрий Богомолов, кинокритик и отец режиссера Константина Богомолова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 86 лет ушел из жизни советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил его сын, режиссер Константин Богомолов.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», - приводит ТАСС заявление сына кинокритика.

Юрий Богомолов родился в Ленинграде 9 марта в 1937 году. После окончания киноведческого факультета Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) в 1965 году он заведовал отделом теории и истории в редакции журнала «Искусство кино», а с 1998 по 2004 года работал заведующим отделом культуры в газете «Известия». Кинокритик также работал колумнистом в различных изданиях, в том числе в журнале «Сноб» с декабря 2017 года, а также был телеобозревателем в «Российской газете».