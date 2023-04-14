Конгрессвумен Тейлор Грин назвала воюющую на Украине администрацию Байдена врагом США

Соединенные Штаты сами должны решить, кто их реальный враг Фото: REUTERS

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин считает, что после ситуации с утечкой данных Пентагона об Украине, Соединенные Штаты сами должны решить, кто их реальный враг. Об этом Тейлор Грин написала в Twitter.

Она назвала одного из подозреваемых в утечке секретных документов служащего ВВС Джека Тейшейра «белым мужчиной, христианином и противником конфликта». Именно эти качества, по ее мнению, делают человека врагом режима Байдена.

«Он рассказал, что войска США находятся на украинской территории. Узнайте у себя, кто настоящий враг? Молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или администрация, воюющая на Украине, стране, даже не входящей в НАТО, против ядерной державы России?» — возмутилась она.

Ранее Минобороны США начало расследование в связи со слитыми в сеть документами с грифом «секретно», в которых говорилось о наращивании сил ВСУ в преддверии запланированного наступления.

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