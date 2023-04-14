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НовостиВ мире14 апреля 2023 7:36

Конгрессвумен Тейлор Грин назвала воюющую на Украине администрацию Байдена врагом США

Она призвала американцев самих решить, кто для них настоящий враг
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Соединенные Штаты сами должны решить, кто их реальный враг

Соединенные Штаты сами должны решить, кто их реальный враг

Фото: REUTERS

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин считает, что после ситуации с утечкой данных Пентагона об Украине, Соединенные Штаты сами должны решить, кто их реальный враг. Об этом Тейлор Грин написала в Twitter.

Она назвала одного из подозреваемых в утечке секретных документов служащего ВВС Джека Тейшейра «белым мужчиной, христианином и противником конфликта». Именно эти качества, по ее мнению, делают человека врагом режима Байдена.

«Он рассказал, что войска США находятся на украинской территории. Узнайте у себя, кто настоящий враг? Молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или администрация, воюющая на Украине, стране, даже не входящей в НАТО, против ядерной державы России?» — возмутилась она.

Ранее Минобороны США начало расследование в связи со слитыми в сеть документами с грифом «секретно», в которых говорилось о наращивании сил ВСУ в преддверии запланированного наступления.

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