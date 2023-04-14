Россия и Китай готовят соглашение о безвизовых поездках туристических групп Фото: REUTERS

Москва и Пекин готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, в том числе подразумевающие сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек. Такое заявление в пятницу, 14 апреля, сделал директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

«Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек», - заявил дипломат в интервью РИА Новости, указав также на планы увеличить срок безвизового пребывания с 15 до 21 дня, а также внедрение электронного документооборота.

Климов отметил, что сейчас российская сторона работает над перезапуском соглашения 2000 года о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленном на время пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, Китай возобновил туристические поездки в Россию с 6 февраля 2023 года, уточнив, что речь идет о групповых турах. Ранее сайт KP.RU, рассказал, что надо знать об авиарейсах и условиях въезда в этом году.