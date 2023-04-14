В осажденной раскольниками Киево-Печерской лавре назначен новый руководитель

Новым исполняющим обязанности генерального директора Киево-Печерской лавры стал Максим Остапенко. Фото: REUTERS

Новым исполняющим обязанности генерального директора Киево-Печерской лавры стал Максим Остапенко. Соответствующий указ в четверг, 14 апреля, подписал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко у себя в соцсетях сообщил, что с 2007 года Остапенко возглавлял национальный заповедник «Хортица». Он добавил, что новый и. о. гендиректора Киево-Печерской лавры имеет степень кандидата исторических наук, он написал более 30 научных работ, а также является специалистом в охране памятников истории и культуры, музееведении, археологии и реставрационных работах.

Министр добавил, что бывший и. о. руководителя Киево-Печерской лавры Александр Рудник продолжит работу в качестве заместителя гендиректора заповедника.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Киева поставили монахам УПЦ ультиматум, потребовав, чтобы те покинули Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Причиной послужили якобы найденные нарушения монастырем договора по использованию госимущества.

На ультиматум отреагировал Патриарх Кирилл, призвав не допустить закрытие Киево-Печерской лавры, так как это, по его мнению, станет нарушением права миллионов украинцев на свободу вероисповедания. Несмотря на это, министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды с монахами заповедника. Служители Киево-Печерской лавры, в свою очередь, подали в суд иск, в котором пытаются оспорить свое выселение.