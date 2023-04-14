«Хваленая свобода слова»: Медведев отреагировал на запрет его твита об Украине в ФРГ и Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение ввести ограничение для показа в Польше и ФРГ на его пост в Twitter об Украине, сообщив, что повторно опубликовал этот твит, но уже на немецком языке.

«Их хваленая свобода слова … Уважая свободу слова и права тех, кто читает на немецком языке, решил опубликовать этот текст ещё раз в немецком переводе. Посмотрим, что сделают в этот раз», - написал политик на своей странице «Вконтакте».

Напомним, 8 апреля 2023 года зампред Медведев опубликовал в Twitter пост о том, что вскоре Украина прекратит существование, указав на то, что она станет «никому не нужна». Накануне этот пост был ограничен для показа в Польше и ФРГ, где отмечается, что твит был ограничен согласно местному законодательству.

Как писал сайт KP.RU, владелец Twitter Илон Маск, комментируя упреки о «невыполнении» санкций в отношении России, отвечал пользователям, что люди должны сами принимать решения, анализируя все новости, понимая также, что новостные сообщения в какой-то мере являются пропагандой.